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В Израиле появился шестой провайдер мобильной связи 29.03 14:17   MIGnews.com

В Израиле появился шестой провайдер мобильной связи

Министерство связи выдало лицензию шестому оператору мобильной телефонной связи в Израиле - компании Xphone Marathon (018).

Компания выходит на рынок, на котором действуют Pelephone, Cellcom, Partner, Hot Mobile и Golan Telecom.

Xphone запросил лицензию в апреле 2017 года. Компания будет работать на инфраструктуре, которой пользуются еще две компании - Cellcom и Golan Telecom.

Министр связи Аюб Кара заявил: “Это - еще одна веха по открытию министерством связи рынка мобильной телефонной связи для конкуренции”.
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