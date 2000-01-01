29.03 14:17 MIGnews.com

В Израиле появился шестой провайдер мобильной связи

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Министерство связи выдало лицензию шестому оператору мобильной телефонной связи в Израиле - компании Xphone Marathon (018).Компания выходит на рынок, на котором действуют Pelephone, Cellcom, Partner, Hot Mobile и Golan Telecom.Xphone запросил лицензию в апреле 2017 года. Компания будет работать на инфраструктуре, которой пользуются еще две компании - Cellcom и Golan Telecom.Министр связи Аюб Кара заявил: “Это - еще одна веха по открытию министерством связи рынка мобильной телефонной связи для конкуренции”.