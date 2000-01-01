29.03 19:45 MIGnews.com

С 11 июля: рабочая неделя короче на час

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Спустя несколько месяцев переговоров, Гистадрут и израильские работодатели достигли договоренности, согласно которой, начиная с 11 июля, рабочая неделя наемных работников будет сокращена на один час.Согласно информации 2-го канала ИТВ, профсоюз добился того, чтобы израильские наемные сотрудники могли уходить с работы раньше на час, либо раз в 4-6 недель брать выходной в воскресенье, наслаждаясь длительными выходными без штрафов и урезания зарплаты.Вечером 30 марта председатель Гистадрута Ави Ниссенкорн и председатель Ассоциации предпринимателей Израиля Шрага Брош встретятся, чтобы подписать достигнутое соглашение.Таким образом, новая рабочая неделя (при условии занятости на целый день) будет составлять 42 часа в неделю и 182 часа в месяц. Вся работа свыше 192 часов в месяц будет считаться переработкой.