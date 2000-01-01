Банк Израиля против урезания налогов

Председательница Банка Израиля Карнит Флуг призывает правительство, вместо сокращения налогов, инвестировать получаемые средства в инфраструктуру и человеческие ресурсы для поддержки будущего роста экономики.
В ходе состоявшейся в Иерусалиме 29 марта пресс-конференции по поводу публикации ежегодного экономического доклада Банка Израиля она заявила, что уровень инвестиций в инфраструктуру Израиля "заметно ниже, чем в большинстве стран с развитой экономикой".
Она уверена, что "значительные и эффективные инвестиции" в человеческие ресурсы и инфраструктуру повысят производительность всех израильских граждан и, соответственно, станут ключевым фактором для роста экономики и уровня жизни всех граждан страны. Возможность придерживаться такой политики является, на ее взгляд, залогом надежной макроэкономической ситуации в Израиле.
Напомним, что в последние месяцы из-за увеличенного размера поступивших в казну налогов ранее министр финансов Кахлон и глава правительства Нетаниягу неоднократно заявляли о планах снизить финансовое бремя для израильтян.
"Если мы говорим о высоких налоговых поступлениях из-за временных и разовых явлений — как в случае с Mobileye или необычным увеличением ввоза автомобилей — тогда, совершенно очевидно, что мы не хотим снижать налоги на постоянной основе", - говорит Карнит Флуг.
Она еще в прошлом месяце писала, что было бы разумнее потратить излишки доходов от налогов на улучшение социальных услуг для роста производительности труда при одновременном снижении неравенства в экономике.
Помимо того, одним из ударов по экономике она называет политическую нестабильность и краткосрочность израильских правительств.