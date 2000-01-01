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Сильный шекель: Израильтяне активно покупают за границей | Фото: Thinkstock29.03 19:15   MIGnews.com

Сильный шекель: Израильтяне активно покупают за границей

Падение доллара и евро по отношению к шекелю уже давно превратилось в одну из наиболее обсуждаемых тем в экономической прессе. Вне всякого сомнения, падение валюты наносит серьезный ущерб как израильским производителям, экспортирующим свою продукцию, так и туристической отрасли страны, которая становится намного более дорогой и менее привлекательной для зарубежных туристов. Но, что не менее важно (а может быть и более важно), сильный шекель является замечательной новостью для местного потребителя.

Данные, опубликованные Почтой Израиля, служат тому подтверждением. Только за февраль этого года количество посылок, прибывших из-за рубежа, выросло на 15% по сравнению с февралем прошлого года. Всего в феврале прибыло почти 3,5 миллиона посылок весом почти в 560 тонн. На почте полагает, что свою лепту внес и праздник Пурим, выпавший на начало марта: по почте в Израиль прибыли десятки тысяч праздничных костюмов, при этом 55% из них были приобретены в Китае.

Падение валюты, а также простота процесса заказа, позволяют израильтянам получить доступ к товарам, которые недоступны в Израиле, по намного более низкой цене. Почта Израиля, которая столкнулась в последние годы с огромной проблемой в сортировке и доставке такого количества посылок, открыла за последний год более 320 дополнительных центров доставки посылок на всей территории страны в дополнение к 700 действующим отделениям, часы работы которых были расширены.

Чтобы упростить процесс передачи почты получателю, на почте отказываются от использования обычных, бумажных, уведомлений, и отправляют получателю SMSсообщение на номер телефоне, фигурирующий на посылке. Кроме того, в ближайшее время вступит в эксплуатацию новейший центр сортировки прибывающих из-за границы посылок, что еще более ускорит процесс доставки посылки адресату.
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