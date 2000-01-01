29.03 17:11 MIGnews.com

Израиль: спрос на жилье падает

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Программа «Цена для новосела» оказывает все более значительное на происходящее на рынке недвижимости в Израиле. К такому выводу пришел в своем отчете за январь 2017 года главный экономист министерства финансов. Данные, опубликованные в отчете, указывают на падение объемов продаж новых квартир, причем отказ от заключения сделок наблюдается как среди тех, кто планирует покупку своей первой квартиры, так и среди тех, кто планирует улучшить жилищные условия. Всего в январе этого года было продано 9.700 квартир, что на 5% меньше, чем месяцем раньше и на 3% меньше, чем в январе 2016 года.Статистика общего количества заключенных сделок не позволяет на данном этапе сделать выводы о падении объемов продаж, скорее о стабильности спроса. Картина меняется при анализе происходящего на рынке нового жилья: в этом сегменте наблюдается резкое падение количества заключенных сделок. В министерстве финансов объясняют падение спроса на новые квартиры желанием покупателей приобрести квартиру посредством участия в программе «Цена для новосела».В декабре 2016 года было продано 2.200 новых квартир, что на 18% меньше, чем в ноябре прошлого года, и на 24% меньше, чем в декабре 2015 года. В Минфине подчеркивают, что наиболее значительное падение спроса на квартиры от подрядчика наблюдается в тех районах, где идет активное продвижение проектов «Цена для новосела». При этом падение спроса наблюдается по всей стране как среди инвесторов, так и среди тех, кто улучшает жилищные условия.Что касается покупателей первой квартиры, то их уход с рынка можно объяснить желанием купить квартиру со скидкой в рамках льготной программы, но возникает вопрос относительно причин отказа от покупки жилья со стороны инвесторов, а также со стороны тех, кто планирует улучшение жилищных условий. Одним из объяснений может послужить относительно небольшое количество новых проектов, поскольку большинство тендеров на приобретение подрядчиками участков под строительство проводятся в рамках «Цены для новосела». Что касается тех, кто хочет поменять квартиру, то они испытывают трудности с продажей своего жилья.Согласно отчету министерства финансов, наиболее ощутимое падение в продажах новых квартир было зафиксировано в районе Реховота. В январе там было продано всего порядка 240 квартир, что на 45% меньше, чем месяцем ранее. Что касается активности инвесторов, то в январе этого года ими было заключено 17% от общего количества сделок. Всего за месяц инвесторами было приобретено 1.600 квартир, что на 18%, чем в январе прошлого года. Наряду с этим, данные министерства финансов указывают на рост активности инвесторов в продаже квартир. В январе 2017 года количество проданных ими квартир выросло на 25% по сравнению с декабрем 2016 года и достигло отметки 3.000 единиц жилья. При этом только четверть проданных квартир были приобретены другими инвесторами.