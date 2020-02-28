Коронавирус обрушил фондовые рынки

За последние шесть дней мировые рынки мировые фондовые рынки потеряли 6 триллионов долларов на фоне распространения коронавируса.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на анализ компании S&P Dow Jones.
Инвесторы опасаются, что рост случаев заражения коронавируса за пределами Китая приведет к пандемии по всему миру. По данным старшего аналитика компании Говарда Сильверблатта, акции Уолл-стрит подешевели на 4 триллиона долларов только за четверг.
Индекс Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq упали как минимум на 10% по сравнению с последним зафиксированным максимумом.
Уточняется, что на этой Dow потерял более 3200 пунктов на этой неделе, S&P 500 обвалился на 10,8%. Это были худшие показатели с октября 2008 года.
Распространение смертельного вируса в 50 странах мира вызвало шок на рынках. Такие компании, как Microsoft, Apple, Nike, United Airlines и Mastercard снизили оценку выручки. Обеспокоенность аналитиков вызывает тот факт, что потребители начнут сокращать свои расходы, которые поддерживают мировую экономику.