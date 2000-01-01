29.12 03:38 MIGnews.com

Вьетнамский чиновник получил пожизненный приговор за взятку

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Суд во Вьетнаме приговорил бывшего министра информации к пожизненному заключению из-за взятки в 3 000 000 $. Он принял участие в противоречивой сделке крупной компании сотовой связи MobiFone.Нгуен Бак Сон получил деньги за то, чтобы облегчить сделку MobiFone, которая переплатила за 95% акций провайдера платного телевидения, приносящего убытки государству, говорится в заявлении Министерства общественной безопасности.Суд также приговорил еще одного бывшего министра информации, Труонга Минь Туана, к 14 годам лишения свободы по обвинению в неэффективном управлении экономикой и получении взятки по тому же делу, говорится в заявлении.MobiFone, один из трех крупнейших операторов мобильной связи во Вьетнаме по подписке, купил долю в Audio Visual Global JSC за почти 8,9 триллиона донгов (383,7 миллиона долларов) в конце 2015 года.В заявлении говорится, что правительство понесло "серьезные финансовые потери" в результате сделки.Дело MobiFone является крупнейшим расследованием коррупции во Вьетнаме, которая уже охватила сотни правительственных чиновников.В заявлении говорится, что председатель совета директоров Audio Visual Global JSC Фам Нхат Ву был приговорен к трем годам лишения свободы из-за выплаты взяток руководителям и другим правительственным чиновникам.Суд также приговорил 11 других обвиняемых к лишению свободы на срок от двух до 23 лет за участие в деле.