Крупнейшая игровая фирма Израиля заключила сделку с Sony
Крупнейший игровой стартап Израиля Crazy Labs недавно подписал соглашение о сотрудничестве с Sony Pictures для разработки мобильных игр, связанных с фильмами компании, включая последнюю версию "Ангелов Чарли".
Доходы разработчика и дистрибьютора выросли за последние два года на 50%, и ожидается, что до конца 2019 год компания получит около 100 миллионов долларов прибыли, сообщает Haaretz.
"Сейчас мы находимся в бизнесе, где нет такой вещи, как задержки – мы должны выйти (выпустить игру), когда фильм выйдет. Два фильма Sony выходят один за другим, что является для нас настоящим испытанием", – утверждает Саги Шлиссер.
Стартап привлек $13,5 млн от венчурных фондов Magma и Vintage и подразделения американской компании Qualcom. В Crazy Labs работает 230 человек, 70 из которых – в офисах в Рамат-ха-Хаяле, а остальные – в Македонии, Китае, Болгарии, Германии, Польше и Украине.
Фирма была основана девять лет назад как TabTale. В последствии компания выпускали 10 приложений для мобильных телефонов в неделю, а разработчикам приходилось работать над 30 новыми играми одновременно.
Быстрый выпуск продуктов имел решающее значение для охвата детской аудитории, которая часто теряет интерес к игре или приложению через короткое время. Количество загрузок было впечатляющим, но приложения были бесплатными и не приносили никаких доходов. В результате, компания перешла на игры для взрослых пользователей.
Две недели назад стартап решил окончательно разорвать связи с детским сегментом рынка и сменил название на Crazy Labs. На сегодняшний день фирма имеет три подразделения. Первое – разрабатывает оригинальные игры.
Второй блок – лицензирование – разработка игр для крупных корпоративных клиентов. Помимо Sony, Crazy Labs работает с Zag Animation, которая разрабатывает программы для Nickelodeon и Disney. Третье подразделение распространяет игры для небольших компаний, у которых нет ресурсов для выхода на рынок.
Crazy Labs является крупнейшей в Израиле в сегменте мобильных игр, то есть для смартфонов и планшетов. По данным Sensor Tower, фирма заняла 10 место в мире среди компаний-разработчиков приложений в той же лиге, что и Facebook и Google, и № 5 среди игровых компаний. В этом году ожидается 500 миллионов загрузок.