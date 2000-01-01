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Израильские беспилотники захватывают международный рынок | Фото:28.11 15:32   MIGnews.com

Израильские беспилотники захватывают международный рынок

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ежедневно используются израильскими военными для защиты границ, наблюдения за позициями "Хизбаллы" в Ливане или нанесение ударов по базам "Исламского джихада" в Газе.

В высших эшелонах промышленности страны числятся бывшие военные и разведчики, многие из которых стали основателями или инженерами в местных стартапах. В настоящее время Израиль является глобальной силой в индустрии БПЛА с многомиллиардной прибылью, становясь конкурентами на мировом рынке с Китаем и США. Ронен Надир до создания своей компании BlueBird Aero Systems был военным командиром, специализирующимся на разработке ракет.

Он поставляет боевые дроны по всему земному шару, в том числе WanderB VTol, который взлетает и приземляется вертикально, как вертолет, но имеет крылья для повышения скорости. Эти дроны могут взлетать и приземляться в городе, джунглях или на палубе лодки.

"Вы не поверите, но прошло всего четыре с половиной месяца, - с первой концепции, набросанной на бумаге, - пока этот БПЛА не был продемонстрирован первому покупателю", - сказал Надир. "В Израиле все люди (в промышленность) - бывшие армейские солдаты, офицеры. Инженеры, работающие над разработкой систем, фактически эксплуатируют беспилотники в (военных) резервах, на действительной службе. Затем они возвращаются в офис с фактической обратной связью в реальном времени."

По его словам, циклы разработки короткие, поэтому Израиль находится в "передних рядах" отрасли. С тех пор США значительно увеличили экспорт своего Global Hawk, беспилотника с более высокими затратами и производительностью, а также Predator. Они были проданы особенно на европейских рынках, обгоняя Израиль.

По словам Филип Финнеган, директора по корпоративному анализу в американской фирме Teal Group, Китай, который предлагает более дешевые и низкокачественные аппараты, возможно, теперь также опережает Израиль, благодаря взаимодействию со странами, с которыми у еврейского государства нет отношений.

"Трудность с ранжированием израильских компаний на рынке заключается в том, что они очень скрытны в отношении того, что они продают, и кому, как и китайцы", - сказал он. По оценкам Тила, мировой рынок беспилотников в 2019 году оценивается примерно в 12 миллиардов долларов, и ожидается, что это число удвоится за десятилетие.


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