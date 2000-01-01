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`Дешевая` IKEA в Израиле - на 80% дороже, чем за рубежом 28.11 13:07   MIGnews.com

"Дешевая" IKEA в Израиле - на 80% дороже, чем за рубежом

12-й канал израильского ТВ опубликовал исследование рынка, опровергающее маркетинговый трюк шведской сети IKEA, выставляющей себя в качестве поставщика дешевой мебели.

Согласно данным исследования, цены в магазинах сети IKEA в Израиле на 50-80% выше, чем на аналогичные товары за рубежом. Цены на IKEA в Италии и Нидерландах - на 56% ниже, в Австралии - на 53%.

Так, трехместная софа продается в израильских магазинах по цене 2540 шекелей. в то время как за рубежом в среднем - за 1810. Набор зеркал в Израиле стоит 585 шекелей, за рубежом  -380.

Настольная лампа стоит в Израиле 69 шекелей, за рубежом - 40. Еще большая разница - в ценах на дорогую мебель. Набор, состоящий из кухонного стола и шести стульев в Израиле стоит 3315 шекелей. а за границей - 2450. Даже товары для детей в Израиле значительно дороже. Так, детский мольберт в Израиле стоит 145 шекелей, за границей - 82.

Директор министерства экономики Эли Коэн утверждает, что нет никаких оснований для такой разницы в ценах: “Это - продукты, которые не требуют аттестата кошерности, нет таможенных пошлин на продукты из Европы, и мы перешли на международные стандарты”.

IKEA, со своей стороны, заявила, что речь идет о “предвзятом исследовании” и указала на то, что “неслучайно из доклада исключены те страны, в которых продукты IKEA дороже. чем в Израиле”.


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