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Утвержден бюджет медицинского факультета в Ариэле | Фото:28.11 12:06   MIGnews.com

Утвержден бюджет медицинского факультета в Ариэле

Комитет по бюджету и планированию (КБП) при Совете по высшему образованию (МАЛАГ) утвердил 280 квот медицинскому факультету Ариэльского университета на 4 года (70 студентов в год).

Кроме того, ВУЗ будет дополнительно финансироваться в рамках модели КБП по стимулированию увеличения количества студентов-медиков. В результате, количество студентов на медицинских факультетах в ближайший год вырастит на 100 человек (70 в Ариэле и 30 на других факультетах).

"Это важный шаг по увеличению количества студентов на медицинских факультетах. Благодаря программе по увеличению числа студентов-медиков мы сможем свершить переворот и подготавливать гораздо больше высококлассных врачей в Израиле ежегодно", – сказал профессор Яффа Зильбершац, председатель КБП.

Это решение было принято в соответствии долгосрочной программы по увеличению числа студентов на медицинских факультетах и выделению дополнительных квот министерством финансов, а также в соответствии прогнозов роста количества студентов на других израильских медицинских факультетов.

Кроме того, решение было принято на основе отчетов университета в Ариэле и его обязательств по обеспечению финансовой устойчивости и созданию условий, которые позволили бы проводить медицинские исследования. Данное решение КБП реализует рекомендации Комиссии Гальперина-Мерома, в соответствии которых необходимо, в течении трех лет, увеличить число израильтян, изучающих медицину, с 700 до 950-1010 студентов.


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