28.10 17:32 MIGnews.com

Израиль может полностью перейти на солнечную энергию

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Регион Вади-эль-Араба к 2020 году будет полностью переведен на солнечную энергетику, а в последствии, к 2030 году, панели смогут питать и всю страну.За соответствующую идею выступают генеральный директор Energiya Global Йосеф Абрамовиц и генеральный директор Eilat-Eilot Renewable Energy Дорит Банет, которые создали поля для солнечных панелей в южном регионе, передает The Jerusalem Post.На сегодняшний день 95% электроэнергии Израиля обеспечивается за счет ископаемого топлива. Energiya Global строит солнечные и ветряные электростанции по всей Африке, в то время как некомерческая Eilat-Eilot Renewable Energy является некоммерческой, которая помогает продвигать устойчивую энергетику как экономический инструмент на юге Израиля."Когда к 2020 году у Аравского региона была поставлена первоначальная цель – 100% дневного времени быть зависимым благодаря солнечной энергии, было очень много скептиков из-за относительно веских причин: стоимость, пространство и стабильность энергосистемы, а также нормативная, законодательная и политическая осуществимость. Мы ответили на все эти вопросы. Как только израильтяне узнают, что платят в три, а может и в четыре раза больше, чем должны, они захотят перейти на солнечную энергию", – рассказал Абрамовиц.Одной из основных проблем использования солнечной энергии является земля, необходимая для установки панелей. По словам гендиректора Energiya Global, "правила зонирования затрудняют установку необходимого оборудования, тем более, что обширные участки земли в регионе состоят из природных заповедников и военных зон".Банету и Абрамовицу пришлось работать с муниципалитетами, частными компаниями и различными кибуцами, чтобы иметь возможность арендовать участки для обеспечения региона электричеством."Для того, чтобы в остальной части страны получать 100% солнечной энергии в течение дня, необходимо обновить существующие линии электропередачи, чтобы излишки электроэнергии могли проходить с юга в районы на севере Израиля, где не так много солнца", – добавил Абрамовиц.Он пояснил, что после смены методов подачи электроэнергии, поражение солнечного поля в результате авиаудара или других военных действий никак не повлияет на снабжение населения.