28.10 11:00 MIGnews.com

IKEA в Израиле прекратит продажу одноразовой посуды

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Шведский производитель мебели и аксессуаров для дома IKEA ликвидирует одноразовую посуду в израильских магазинах.Об этом сообщает Globes.В частности, соломинки, тарелки, чашки и мешки для мусора исчезнут из магазинов и закусочных, расположенных внутри помещений, в начале 2020 года.В качестве альтернативы IKEA собирается использовать бумажную посуду и предметы из нержавеющей стали. А в продаже останется только пластиковая посуда, предназначенная для многоразового применения. Также продаваться будет пластиковая мебель, которая не так вредна для окружающей среды. Речь идет о шторах и коврах из переработанной пластмассы.Крупнейший в мире мебельный ритейлер управляет более 420 магазинами в 52 странах мира, из которых пять расположены в Израиле.