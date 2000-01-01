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IKEA в Израиле прекратит продажу одноразовой посуды | Фото:28.10 11:00   MIGnews.com

IKEA в Израиле прекратит продажу одноразовой посуды

Шведский производитель мебели и аксессуаров для дома IKEA ликвидирует одноразовую посуду в израильских магазинах.

Об этом сообщает Globes.

В частности, соломинки, тарелки, чашки и мешки для мусора исчезнут из магазинов и закусочных, расположенных внутри помещений, в начале 2020 года.

В качестве альтернативы IKEA собирается использовать бумажную посуду и предметы из нержавеющей стали. А в продаже останется только пластиковая посуда, предназначенная для многоразового применения. Также продаваться будет пластиковая мебель, которая не так вредна для окружающей среды. Речь идет о шторах и коврах из переработанной пластмассы.

Крупнейший в мире мебельный ритейлер управляет более 420 магазинами в 52 странах мира, из которых пять расположены в Израиле.


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