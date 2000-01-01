28.05 08:31 MIGnews.com

Израиль: безработица - выше чем в Америке

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Министерство финансов предупреждает о тяжелых экономических и социальных последствиях кризиса коронавируса в Израиле.Сейчас начинает выясняться, что речь идет не только о кризисе здравоохранения - но о глобальном экономическом кризисе, последствия которого в разных странах только начинают осознавать.Экономика Израиля сильно пострадала от коронавируса COVID-19 в первом квартале 2020 года. По данным Центрального бюро статистики, экономика Израиля сжалась на 7,1%. "Это сокращение в основном связано с последствиями кризиса коронавируса и является самым высоким за последние 20 лет, включая 2001 год и в последний квартал 2008 года", – говорится в докладе бюро статистики. Потребительские расходы сократились на 20,3%, хотя затраты на продукты питания и товары для дома выросли на 5,8%.Инвестиции бизнеса сократились на 17,3%, государственные расходы – на 10,3%. Объем экспорта уменьшился на 0,5%. Валовой внутренний продукт без импорта автомобилей сократился на 4,6%.В то же время другие государства, столкнувшихся с не менее серьезной угрозой коронавируса демонстрируют куда более лучшие экономические показатели. В Японии не только меньшее количество заболевших на миллиона населения (130 на миллион по сравнению с 2000 на миллион в Израиле). Японцам удалось сдержать распространение коронавируса без введения жестких транспортных ограничений и закрытия значительной части бизнесов. В результате экономика сжалась всего на 3,4% в первом квартале. В Южной Корее сжатие ВНП составило 5,6%, , в Нидерландах - на 6,9%, в Швеции 1,2%, в США - 4,8%. В Финляндии зарегистрирован прирост на 0,4%.Выявлена прямая зависимость между длительностью карантина и степенью его воздействия на ВНП. Экономический ущерб экономике Израиля сходен с тем, что зарегистрирован в Австрии и Германии, где карантин длился примерно такое же время.В министерстве финансов подчеркивают, что большая часть ущерба экономике еще не видна - и проявится только в статистике второго квартала: “Капитальные вложения упали на 17%, в то же время общая сумма инвестиций выросла на 12%. Это означает, что компании продолжали производить продукцию - и мы можем только надеяться на то, что ее удастся продать. Если нет, это будет видно по итогам второго квартала”.Ситуация с занятостью в Израиле - хуже, чем в большинстве государств мира. По данным центрального бюро статистики, в апреле в Израиле насчитывалось около 4 миллионов занятых. Из более полутора миллионов не работало больше недели - 40% от всей рабочей силы. В то же время в Соединенных Штатов общее число людей, не работавших из-за коронавируса не превышало 22% (34,5 миллионов человек).В минфине говорят: “Количество безработных и оказавшихся в неоплачиваемых отпусках оказалось больше, чем в других государствах. Перед нами здесь - серьезный вызов. Работники оставшиеся дома - низкооплачиваемые и с низким уровнем квалификации. Чем больше будет количество безработных, тем медленнее будет восстанавливаться экономика”.В то же время, минфин не теряет оптимизма: “Если спрос будет расти, если будут доходы в хай-теке, это может толкнуть экономику вперед - как это произошло в 2010-2011 годах. По данным Банка Израиля , мы все еще в сценарии быстрого восстановления, и большая часть ущерба будет покрыта уже в этом году - если конечно, ситуация в сфере здравоохранения остается хорошей”.