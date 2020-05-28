Евросоюз продлил санкции против Сирии

Совет Европейского союза продлил на год санкции, введенные против Сирии.
Об этом сказано в официальном заявлении, опубликованном 28 мая.
"Совет сегодня продлил ограничительные меры против сирийского режима на один год – до 1 июня 2021 года", – говорится в документе.
Совет ЕС исключил из санкционного списка двух лиц и одну компанию, "которые прекратили действия", подпадающие под соответствующие наказания.
Таким образом, на данный момент в список санкций Евросоюза внесены 273 человека и 70 организаций.
Отметим, что ЕС ввел санкции против сирийского правительства в 2011 году и обновлял их на ежегодной основе.
Соответствующие меры включают нефтяное эмбарго, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов центрального банка Сирии, находящихся в ЕС, экспортные ограничения на оборудование и технологии двойного назначения, а также на оборудование и технологии для мониторинга, перехвата интернета или телефонной связи.