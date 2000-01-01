El Al распродает свою долю в компании Maman

Руководство израильской авиакомпании El Al уведомило Тель-Авивскую фондовую биржу о продаже своей доли в компании Maman Cargo Terminals and Handling, которая является оператором грузового терминала в международном аэропорту Бен-Гуриона.
Уточняется, что доля в 25% была отчуждена за 15,4 миллиона долларов. Контролирующим акционером Maman Cargo Terminals and Handling по-прежнему остается Ta'avura, владеющая 66%.
В El Al помимо прочего решили продлить действие соглашения на использование логистических услуг и по управлению грузами, которые оказывает Maman, до конца 2024 года.
Отметим, что авиакомпания El Al столкнулась с большими финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса COVID-19. Перевозчик оказался на грани банкротства и направил в министерство финансов запрос на помощь.
Позже El Al представила минфину план "возрождения деятельности", который предусматривал увольнение трети пилотов и трети техников (450), занятых на обслуживании самолетов.