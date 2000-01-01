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El Al распродает свою долю компании Maman | Фото:28.05 21:00   MIGnews.com

El Al распродает свою долю в компании Maman

Руководство израильской авиакомпании El Al уведомило Тель-Авивскую фондовую биржу о продаже своей доли в компании Maman Cargo Terminals and Handling, которая является оператором грузового терминала в международном аэропорту Бен-Гуриона.

Об этом сообщает издание Globes.

Уточняется, что доля в 25% была отчуждена за 15,4 миллиона долларов. Контролирующим акционером Maman Cargo Terminals and Handling по-прежнему остается Ta'avura, владеющая 66%.

В El Al помимо прочего решили продлить действие соглашения на использование логистических услуг и по управлению грузами, которые оказывает Maman, до конца 2024 года.

Отметим, что авиакомпания El Al столкнулась с большими финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса COVID-19. Перевозчик оказался на грани банкротства и направил в министерство финансов запрос на помощь.

Позже El Al представила минфину план "возрождения деятельности", который предусматривал увольнение трети пилотов и трети техников (450), занятых на обслуживании самолетов.


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