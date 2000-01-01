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Жизнь после локдауна: Эйлат постепенно приходит в себя | Фото: AFP28.05 15:37   MIGnews.com

Жизнь после локдауна: Эйлат постепенно приходит в себя

Некоторые компании в Эйлате, который открылся для туристов 27 мая, с оптимизмом смотрят на предстоящее лето.

Однако существуют опасения, что возможная вторая волна эпидемии коронавируса COVID-19 и отсутствие наплыва иностранных путешественников приведут к финансовому краху, передает 13 канал.

Уточняется, что карантин, введенный из-за вспышки заболевания, нанес серьезный ущерб местной туристической отрасли. Что примечательно, доходы примерно 45% жителей города зависят от потока отдыхающих.

Лишь 12 из 50 отелей Эйлата смогли в среду, 27 мая, вновь открыть свои двери. Однако по прогнозам во время праздника Шавуот заполняемость отелей превысит отметку в 90%.


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