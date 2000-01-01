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Boeing возобновляет производство 737 MAX 28.05 17:22   MIGnews.com

Boeing возобновляет производство 737 MAX

Пресс-служба компании Boeing распространила сообщение, в котором говорится о возобновлении производства лайнеров 737 MAX, приостановленного по соображениям безопасности из-за нескольких авиакатастроф с участием этого воздушного судна

"Компания Boeing возобновляет производство 737 MAX на заводе в Рентоне, штат Вашингтон… Новые модели будут выпускаться с более низкой скоростью, чем планировалось на старте программы... Мы постоянно совершенствуем нашу производственную систему,... реализуем более десятка инициатив, направленных на повышение безопасности на рабочем месте и качества продукции", - цитирует пресс-служба вице-президента 737 Manufacturing Скотта Стокера, пишет Theverge.


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