29.05 09:14 MIGnews.com

Все об израильских кредитках

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Израильтяне продолжают активно покупать. В первом квартале этого года по кредитным картам ими было потрачено 73 миллиарда шекелей, что на 10% больше, чем в первом квартале 2016 года. К такому выводу можно прийти, анализируя финансовую отчетность трех компаний кредитных карт.На конец марта этого года в кошельках израильтян нашли себе место более 10 миллионов кредитных карт, из них 2,2 миллиона попадают под определение неактивных — ими не пользовались в течение последнего квартала.Компании кредитных карт получили комиссионные на сумму 1,14 миллиарда шекелей, из них почти 700 миллионов заплатили бизнесы, а остальную сумму владельцы карточек. Отчетность показывает, что за последний год клиенты значительно увеличили объем ссуд, полученных от компаний кредитных карт — в среднем задолженность клиентов выросла почти на 25% до более чем 10 миллиардов шекелей.Клиенты компании «Исракарт» потратили по кредитным картам 34,8 миллиарда шекелей в течение первого квартала, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На руках у израильтян находится 4,93 миллиона кредитных карт «Исракарт» и «Американ Экспресс». Чистая прибыль компании составила 76 миллионов шекелей по сравнению с 69 миллионов в прошлом году. Объем ссуд, выданных компанией своим клиентам, достиг в конце марта 2,3 миллиарда шекелей, что на 28% больше, чем в прошлом году. Средний годовой процент по ссудам составляет 8,2%.Владельцы кредитных карт «Леуми Кард» купили в первом квартале на 19,1 миллиарда шекелей, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего на руках израильтян находятся 2,6 миллиона карт «Леуми Кард», из них 455 тысяч неактивных. Объем потребительского кредитного портфеля компании составляет 4,78 миллиарда шекелей.Владельцы кредитных карт «КАЛь» купили в первом квартале на 18,9 миллиарда шекелей, что на 11,4% больше, чем в прошлом году. Из 2,5 миллионов кредитных карт, находящихся в кошельках израильтян, потребители не пользуются как минимум полумиллионом. Что касается ссуд, то средний годовой процент по ссудам, которые выдают «КАЛь» достигает 11%, что не помешало потребителям увеличить кредитный портфель компании на 27,5% за год. «КАЛь» закончила первый квартал этого года с чистой прибылью в 50 миллионов шекелей, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года