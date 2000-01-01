29.05 08:10 MIGnews.com

Дешевые бренды в израильских торговых сетях

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Торговая сеть «Шуперсаль» сообщила о намерении войти с частным брендом в категорию безалкогольных напитков и начать продажу минеральной воды и газированных напитков, часть из которых будет производиться за границей, по более низким ценам по сравнению с ведущими брендами.Как сообщает торговая сеть, она намерена импортировать напиток Coca-Cola Zero производства турецкого концерна «Ulker». Стоимость напитка будет на 20% ниже стоимости оригинала, вопрос в том, сможет ли эта разница подтолкнуть израильтян отказаться от привычного вкуса.Объем рынка сладких безалкогольных газированных напитков составил в прошлом году 2,7 миллиарда шекелей, в категории напитков «кола» рынок контролирует «Хевра мерказит ле машкаот» с 89,1% продаж. В категории «Zero» у бренда Coca-Cola уже есть несколько конкурентов, среди них Pepsi Max и RC-Colа (Royal Crown Cola), продающиеся по значительно более низкой цене. Бутылка 1,5 литра Coca-Cola Zero продается за 6,90 шекелей, в то время, как бутылка 1,5 литра Pepsi Max продается за 5,60, а RC Cola — за 3,90.Несмотря на разницу в цене они ни в состоянии составить серьезную конкуренцию ведущему бренду на израильском рынке. Есть рынки, где потребители отдают предпочтениеPepsi, но израильтяне отдают явное предпочтение именно бренду Coca-Cola, что находит свое отражение в более высокой, чем в мире, цене. На рынке приводят пример еще одного бренда, Schweppes 22 Cola, вход которого на рынок летом 2014 года сопровождался рекламной кампанией стоимостью 12 миллионов шекелей. Его особенностью являлось сочетание сахара и растения стевия — через год напиток исчез с прилавков из-за отсутствия спроса.В категории минеральной воды у «Шуперсаль» больше шансов преуспеть с частным брендом. К примеру, сеть «Рами Леви» ввозит минеральную воду из Италии под собственным брендом, и его продажи уже достигли 50% от продаж в категории в филиалах сети. В минеральной воде покупателя менее интересует и намного больше цена, а в этом отношении «Рами Леви» предлагает намного более низкие цены — 8,60 за шесть литровых бутылок и 6,60 за шесть маленьких бутылок.Торговая сеть «Шуперсаль» уделяет большое внимание развитию частного бренда, и сегодня уже 21% продаж сети составляют товары под частным брендом. Согласно решению сети, все товары частного бренда продаются на 20% ниже цены ведущего бренда в категории.