Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












29.05 08:10   MIGnews.com

Дешевые бренды в израильских торговых сетях

Торговая сеть «Шуперсаль» сообщила о намерении войти с частным брендом в категорию безалкогольных напитков и начать продажу минеральной воды и газированных напитков, часть из которых будет производиться за границей, по более низким ценам по сравнению с ведущими брендами.

Как сообщает торговая сеть, она намерена импортировать напиток Coca-Cola Zero производства турецкого концерна «Ulker». Стоимость напитка будет на 20% ниже стоимости оригинала, вопрос в том, сможет ли эта разница подтолкнуть израильтян отказаться от привычного вкуса.

Объем рынка сладких безалкогольных газированных напитков составил в прошлом году 2,7 миллиарда шекелей, в категории напитков «кола» рынок контролирует «Хевра мерказит ле машкаот» с 89,1% продаж. В категории «Zero» у бренда Coca-Cola уже есть несколько конкурентов, среди них Pepsi Max и RC-Colа (Royal Crown Cola), продающиеся по значительно более низкой цене.  Бутылка 1,5 литра Coca-Cola Zero продается за 6,90 шекелей, в то время, как бутылка 1,5 литра Pepsi Max продается за 5,60, а RC Cola — за 3,90.

Несмотря на разницу в цене они ни в состоянии составить серьезную конкуренцию ведущему бренду на израильском рынке. Есть рынки, где потребители отдают предпочтениеPepsi, но израильтяне отдают явное предпочтение именно бренду Coca-Cola, что находит свое отражение в более высокой, чем в мире, цене. На рынке приводят пример еще одного бренда, Schweppes 22 Cola, вход которого на рынок летом 2014 года сопровождался рекламной кампанией стоимостью 12 миллионов шекелей. Его особенностью являлось сочетание сахара и растения стевия — через год напиток исчез с прилавков из-за отсутствия спроса.

В категории минеральной воды у «Шуперсаль» больше шансов преуспеть с частным брендом. К примеру, сеть «Рами Леви» ввозит минеральную воду из Италии под собственным брендом, и его продажи уже достигли 50% от продаж в категории в филиалах сети. В минеральной воде покупателя менее интересует и намного больше цена, а в этом отношении «Рами Леви» предлагает намного более низкие цены — 8,60 за шесть литровых бутылок и 6,60 за шесть маленьких бутылок.
Торговая сеть «Шуперсаль» уделяет большое внимание развитию частного бренда, и сегодня уже 21% продаж сети составляют товары под частным брендом. Согласно решению сети, все товары частного бренда продаются на 20% ниже цены ведущего бренда в категории.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:24
Корбин почтил память организатора Олимпийского теракта
08:16
По делу Арье Дери задержаны 14 человек
07:57
Израиль провел испытания новой ракеты  
07:53
Северная Корея запустила вторую ракету за неделю
07:13
Израиль: новая политика декриминализации каннабиса
07:12
БАГАЦ приказал уничтожить хранилище аммиака в Хайфе
06:58
Президент Филиппин: я разрешаю насиловать до трех женщин
06:53
Меркель: Прошло время, когда мы могли положиться на США
05:29
Burger King попал в немилость бельгийскому королю
04:42
В Дубае появится участок "робокопов"
03:20
В Каннах вручили Золотую пальмовую ветвь
01:11
Ребенок вылетел с водной горки аквапарка в Калифорнии  
00:28
Во Вселенной внезапно исчезла звезда
23:27
В США во время грозы зафиксировали несколько НЛО
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus