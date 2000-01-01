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В мае цены на бензин в Израиле снова резко возрастут | Фото:29.04 07:07   MIGnews.com

Цены на бензин в Израиле снова резко возрастут

Максимальная цена 95-го бензина в Израиле вырастет на 0,19 шекеля до 6,51 шекеля за литр во вторник вечером в полночь, 1 мая.

Об этом сообщает Министерство национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов, передает портал Globes.

В ведомстве подчеркнули, что литр бензина с октановым числом 95 на протяжении мая должен стоить на АЗС не дороже 6,51 шекелей. Стоит отметить, что это на 19 агорот дороже, чем в апреле.

Цена на топливо в Израиле устанавливается в соответствии с ценой за последние четыре дня месяца в Лавере во Франции. Рост цен связан с ростом цен на нефть на мировых рынках примерно на 8,88% за последний месяц, компенсируемым укреплением шекеля по отношению к доллару.


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