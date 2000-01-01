28.04 11:12 MIGnews.com

Израильские эксперты предлагают: элитные дома на Черном море

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Это не просто еще одна сделка с недвижимостью за рубежом: потрясающий вид на Черное море, системы «умный дом» и большой СПА-центр — команда экспертов компании Green Park определяет проект в Одессе как привлекательную инвестицию за рубежом, обладающую всеми преимуществами, которые могут предложить лучшие профессионалы из Израиля. Даже Шалом Михаэлашвили уже купил там квартиру!Украина пробуждается, развивается и превращается в туристическую жемчужину Восточной Европы. Все больше и больше туристов приезжают в страну, чтобы насладиться пейзажами, урбанизмом, вкусной кухней и низкими ценами, предлагаемыми городами этой страны. Особенно высокий спрос был зафиксирован в Одессе, портовом городе на побережье Черного моря. Авиакомпании открывают прямые рейсы в Одессу. Немалую долю таких рейсов осуществляют бюджетные компании, которые позволяют даже тем, кто не планировал поездку в этот город, сесть в самолет и посвятить выходные знакомству с городом — ведь билеты стоят так дешево, что от них невозможно отказаться. В 2018 году Одессу посетили более 3 млн туристов, и количество желающих стремительно растет. Фактически, в городе уже наблюдается значительная нехватка квартир для отдыха. Предполагается, что для восполнения этой нехватки требуется порядка четверти миллиона гостиничных номеров.Компания Green Park, специализирующаяся на связанных с недвижимостью проектах и инвестициях в Израиле и за рубежом, выявила привлекательные возможности для бизнеса, предоставляемые Одессой. В настоящее время компания разрабатывает проект «Odessa 2020 Arcadia», в который войдут два элитных небоскреба, вмещающих 840 квартир, от однокомнатных до трехкомнатных. Все эти квартиры предназначены для сдачи в аренду туристам, а выбранное стратегическое расположение — в популярном районе Аркадия, в 500 метрах от пляжа «Аркадия» и центральной набережной с множеством достопримечательностей, ресторанов, кафе, клубов и магазинов — гарантирует их массовое заполнение.«Одесса — город, в котором просто руки чешутся купить квартиру прямо сейчас, — заявляет Йоси Исраэли, владелец компании Green Park. — Процессы, которые там сейчас происходят, будут только усиливаться, поэтому самое время инвестировать. Это будет комплекс, который сможет предложить туристам все, что им нужно, под одной крышей и в центре самого динамичного района города».«Существует множество зарубежных проектов в сфере недвижимости, но лишь немногие из них включают все то, что мы предлагаем нашим инвесторам: покупку квартиры всего за 69 тыс. долларов и фиксированный пассивный доход от сдачи этой квартиры в аренду, при условии, что инвестору ничего не нужно делать. Арендой всего большого комплекса будет заниматься профессиональная управляющая компания под израильским руководством; она же предоставит мебель и аксессуары для каждой квартиры, вплоть до ложек и вилок, — комментирует Исраэли привлекательные условия сделки.— Управляющая компания будет на регулярной основе управлять сдачей квартир туристам, их пребыванием в этих квартирах и уборкой. Квартира зарегистрирована в земельном реестре на имя инвестора, но ему не понадобятся даже ключи от нее. Административные расходы вычитаются из ежемесячной арендной платы, которую получает арендодатель, чтобы ему не приходилось каждый месяц заботиться о перечислении платы компании. Арендная плата за вычетом комиссионных за управление ежемесячно поступает прямиком на его банковский счет».Прибыль, которая делится между всеми инвесторамиКаждый арендодатель будет получать привлекательную арендную плату, и, как ожидается, доходность инвестиции составит 15% в год и даже больше. Например, в летний период квартира-студия будет сдаваться в аренду по цене от 90 до 150 долларов за ночь, что, как ожидается, в течение пяти месяцев принесет прибыль в размере 10 800 долларов. Зимой, когда арендная плата ниже, а туристов меньше, ожидается, что прибыль составит 3500 долларов в течение семи месяцев. Это означает прибыль около 14 300 долларов в год за квартиру, стоимость которой составляет всего 69 000 долларов. Так что полный возврат инвестиций и получения прибыли ожидаются уже через несколько лет.Кроме того, инвесторам в проекте незачем беспокоиться о возможности того, что их квартира будет простаивать пустой и не будет приносить доход. Компания Green Park использует метод получения прибыли, от которого выигрывают все участники. Она берет прибыль, получаемую от сдачи в аренду всех квартир комплекса в целом, и распределяет ее поровну между всеми инвесторами, купившими квартиру. Таким образом, ситуация, когда одни инвесторы получают больше, а другие меньше по необоснованным причинам, попросту невозможна.«Во всем регионе нет ничего подобного»Проект «Odessa 2020 Arcadia» — это не только помещения для сна. Планирование и разработка проекта контролируется известным архитектором Асафом Шаулем, одним из владельцев архитектурной фирмы CPSL. Из окон большинства квартир открывается захватывающий вид на море. Комплекс выстроен по стандартам современного инновационного строительства, с системами «умный дом», хорошо оборудованной кухней и качественным паркетом. Изюминкой комплекса является «израильский штрих», о котором позаботилась компания Green Park — большой СПА-комплекс с тренажерным залом и джакузи, а также бассейнами с минералами Мертвого моря, импортированными непосредственно из Израиля. В компании считают, что подобный СПА-комплекс поможет привлечь гостей в отель даже зимой, в «мертвый сезон», и, таким образом, поднять уровень доходов инвесторов.Управление проектом в целом осуществляется профессиональными сотрудниками Green Park из Израиля. Многолетний опыт работы в сфере недвижимости сделал сотрудников компании экспертами в области бюрократических процедур в стране, и они уверенно управляют проектом, обеспечивая его всесторонний и комплексный охват. Инженер Шломо Яффе контролирует процесс строительства и осуществляет надзор в соответствии с израильскими стандартами строительства. Средства в пользу компании подрядчика могут быть высвобождены только посредством трастового механизма перевода денег и платежей, при условии подтверждения надзорной компании того факта, что этап строительства действительно был завершен. Осуществляющая юридическое сопровождение проекта фирма Fischer Behar Chen и попечители проекта также делают все возможное, чтобы инвесторы могли спокойно спать по ночам.Ожидается, что элитный комплекс «Odessa 2020 Arcadia» откроется для туристов примерно через два с половиной года и станет уникальным украшением этого района. «Такого больше нет нигде, — утверждает Йоси Исраэли. — Два здания, 25 этажей, 840 квартир, роскошный вестибюль, СПА-центр с расслабляющей атмосферой, бассейны с кондиционерами, клиника эстетических процедур, помещения для занятий йогой и, конечно же, СПА-салон «Dead Sea». Подобное не часто увидишь в Восточной Европе». Неудивительно, что актер Шалом Михаэлашвили, известный всем нам по трио «Ма Кашур» и ролям в разных спектаклях и фильмах, согласился стать лицом проекта и выступить в качестве его официального представителя.Инвесторы, участвующие в проекте, преисполнены благодарности к компании. «Точные разъяснения по каждому вопросу или проблеме, которые мы поднимаем, структура покупки и финансовые гарантии, метод высвобождения средств — все это доказало нам, что мы в надежных руках», — говорит Лихи Грейнер, которая известна всем как победительница реалити-шоу «Большой брат». Инвестор Ронен Хоффман рассказывает, что некоторое время после начала процесса он не был уверен, что сможет финансировать инвестиции. «Сотрудники компании поддерживали с нами связь, информировали нас о ходе процесса и помогали нам получить финансирование, необходимое для приобретения», — резюмирует инвестор по имени Дрори. — После подписания договора купли-продажи я настоятельно рекомендую участвовать в этом проекте. Нет сомнений в том, что «Odessa 2020 Arcadia» — это самый подходящий проект для инвестиций».