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Саудовская авиакомпания не уверенна в заказе Boeing MAX 28.04 23:37   MIGnews.com

Саудовская авиакомпания не уверенна в заказе Boeing MAX

Решение бюджетной авиакомпании Саудовской Аравии Flyadeal о том, будет ли она заказывать 30 самолетов Boeing 737 MAX, "неизбежно", - заявил в воскресенье ее исполнительный директор.

Авиакомпания ранее заявляла, что пересматривает заказ, который она подписала в декабре.

«В настоящее время у нас все еще нет решения, но оно неизбежно», - сказал Кон Корфиатис агентству Reuters на выставке Arabian Travel Market в Дубае.


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