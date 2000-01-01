28.04 23:37 MIGnews.com

Саудовская авиакомпания не уверенна в заказе Boeing MAX

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Решение бюджетной авиакомпании Саудовской Аравии Flyadeal о том, будет ли она заказывать 30 самолетов Boeing 737 MAX, "неизбежно", - заявил в воскресенье ее исполнительный директор.Авиакомпания ранее заявляла, что пересматривает заказ, который она подписала в декабре.«В настоящее время у нас все еще нет решения, но оно неизбежно», - сказал Кон Корфиатис агентству Reuters на выставке Arabian Travel Market в Дубае.