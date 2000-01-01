Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Аэропорт Бен-Гуриона планирует грандиозное расширение | Фото:28.04 07:48   MIGnews.com

Аэропорт Бен-Гуриона планирует грандиозное расширение

Международный аэропорт имени Бен-Гуриона планирует грандиозное расширение стоимостью 1 миллиард шекелей (280 миллионов долларов).

Об этом в субботу, 28 апреля сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что затраты окупятся с лихвой, поскольку расширение значительно увеличит поток туристов.

По данным издания, терминал для дальних следований прибавит в площади 388 квадратных футов на четырех этажах. Это позволит открыть 88 дополнительных пунктов регистрации.

Ожидается, что уже в 2019 году Тель-Авивский аэропорт пример рекордное количество путешественников – более 25 миллионов. В 2017 году было зафиксировано около 20,8 млн. въездов и выездов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:25
Найдена монета времен золотой лихорадки в Калифорнии
07:15
Дани Данон: верховный комиссар ООН одержим критикой Израиля
06:39
Нетаниягу соболезнует семьям утонувших учеников
05:16
Apple не будет производить Wi-Fi роутеры
04:51
Новые "Мстители" установили рекорд
02:33
Ким Чен Ын привез Мун Чжеину подарок из Северной Кореи
01:28
Спилберг рассказал, как на него повлиял "Список Шиндлера"
00:27
Австралиец приволок на берег напугавшую его акулу
23:27
США передумали поставлять Турции новейшие истребители
22:27
В Японии создали настоящего робота-трансформера
21:50
Китаец с ножом пришел в школу и убил 7 детей
21:44
В Гюмри начался многотысячный митинг
21:20
Израильтянин получил золото на чемпионате Европы по дзюдо
21:19
От утечки фенола в Чехии пострадали 20 человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus