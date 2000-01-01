28.04 07:48 MIGnews.com
Аэропорт Бен-Гуриона планирует грандиозное расширение
Международный аэропорт имени Бен-Гуриона планирует грандиозное расширение стоимостью 1 миллиард шекелей (280 миллионов долларов).
Об этом в субботу, 28 апреля сообщает The Times of Israel
.
Отмечается, что затраты окупятся с лихвой, поскольку расширение значительно увеличит поток туристов.
По данным издания, терминал для дальних следований прибавит в площади 388 квадратных футов на четырех этажах. Это позволит открыть 88 дополнительных пунктов регистрации.
Ожидается, что уже в 2019 году Тель-Авивский аэропорт пример рекордное количество путешественников – более 25 миллионов. В 2017 году было зафиксировано около 20,8 млн. въездов и выездов.
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