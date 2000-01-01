28.04 21:19 MIGnews.com

Иран будет пользоваться криптовалютами, несмотря на запрет

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Иран продолжит пользоваться криптовалютами несмотря на запрет для банков. Об этом заявил министр по коммуникациям и информационным технологиям Мохаммад Джавад Азари Джахроми.По его словам, несмотря на то, что директива центробанка запрещает использовать банкам криптовалюты, такие как биткоин, это не "означает, что использование цифровых валют для внутреннего развития запрещено или ограничено".Он также добавил, на прошлой неделе на совместном заседании, посвященном прогрессу проекта по созданию локальной криптовалюты, было объявлено, что экспериментальная модель такой валюты уже готова.