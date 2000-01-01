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Официальный сайт Минобороны РФ 28.04 16:08   MIGnews.com

Турция договорилась с Россией о поставках С-400

Достигнута принципиальная договоренность о поставках в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом в интервью газете Haber Turk заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушголу.

"Мы получим эти системы, мы достигли согласия. Идут переговоры по условиям совместного производства техники и цене. Могли купить в странах НАТО, но этого не произошло", – заявил Чавушоглу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидеры обеих стран Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут обсудить тему поставок С-400 3 мая во время запланированной двусторонней встречи в Сочи.

В марте 2017 года вопрос об этой технике уже поднимался на переговорах Путина и Эрдогана.

С-400 "Триумф" — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.
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