28.03 15:55 MIGnews.com

Индия закупит израильских противотанковых ракет на 1 $млрд

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Израильская компания по производству оружия Rafael и министерство обороны Индии подписали соглашение на сумму 1 $млрд. Согласно договору на указанную сумму Индия закупит у Израиля противотанковые ракеты Spike.Об этом сообщает журнал Defense News.Отмечается, что министерство обороны приняло решение продвигать сделку без конкурса.В рамках сделки Израиль поставит Индии 321 пусковую установку, 8.356 ракет, 15 симуляторов и все необходимое сопутствующее обслуживание.Кроме этого в соглашение входит опция производства 1.500 пусковых установок и 30 тысяч ракет по лицензии индийским концерном Bharat Dynamics.