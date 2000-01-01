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YouTube 28.03 15:55   MIGnews.com

Индия закупит израильских противотанковых ракет на 1 $млрд

Израильская компания по производству оружия Rafael и министерство обороны Индии подписали соглашение на сумму 1 $млрд. Согласно договору на указанную сумму Индия закупит у Израиля противотанковые ракеты Spike.

Об этом сообщает журнал Defense News.

Отмечается, что министерство обороны приняло решение продвигать сделку без конкурса.

В рамках сделки Израиль поставит Индии 321 пусковую установку, 8.356 ракет, 15 симуляторов и все необходимое сопутствующее обслуживание.

Кроме этого в соглашение входит опция производства 1.500 пусковых установок и 30 тысяч ракет по лицензии индийским концерном Bharat Dynamics.
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