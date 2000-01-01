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Спортсменам-любителям сэкономят десятки миллионов шекелей 28.02 15:36   MIGnews.com

Спортсменам-любителям сэкономят десятки миллионов шекелей

Сегодня Кнессет в предварительном чтении одобрил законопроект, предложенный депутатом Константином Развозовым ("Еш Атид"). В нем говорится об отмене двойного страхования для непрофессиональных спортсменов.

Речь идет о людях, которые занимаются различными видами спорта, участвуют в соревнованиях, но не рассматривают это как свою основную деятельность и не получают за него денег.

Законопроект, предложенный Развозовым, был поддержан и в правительстве, и в Кнессете. В нем говорится, что спортсмен-любитель не обязан приобретать спортивную страховку, достаточно наличия у него обычной страховки здоровья. В настоящий момент, согласно "Закону о спорте", для занятий в клубах и секциях и для участия в соревнованиях необходима специальная страховка, и это правило распространяется как на профессиональных спортсменов, так и на тех, для кого это просто хобби. При этом на практике получается, что эти люди уже застрахованы от работы или в частном порядке, и вынуждены второй раз платить за то же самое.

Комментируя результаты голосования, инициатор законопроекта, Константин Развозов, заявил:

"Я благодарен министрам и депутатам за поддержку. Провести закон из оппозиции не так просто, но в данном случае важность этой темы была очевидна многим, независимо от политической принадлежности. Речь идет о десятках тысяч граждан, которые в соответствии с «законом о спорте» ежегодно переплачивают за те же страховые услуги, которые у них и так уже есть. В итоге эта сумма достигает десятков миллионов. Поэтому очень важно, чтобы этот закон был принят, двойная страховка была устранена, и спортсмены-любители снизили расходы на занятия спортом".

Напомним, летом 2017 года по инициативе Константина Развозова Кнессет уже отменил подобную практику двойного страхования для детей. Раньше родителям приходилось оплачивать спортивную страховку в кружках и секциях, при том, что каждый ученик уже автоматически находился под круглосуточным действием школьной страховки. В результате израильские родители перестали переплачивать сотни миллионов шекелей в год.

Пресс-служба депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид")
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