28.02 15:36 MIGnews.com

Спортсменам-любителям сэкономят десятки миллионов шекелей

Пресс-служба депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид")

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Сегодня Кнессет в предварительном чтении одобрил законопроект, предложенный депутатом Константином Развозовым ("Еш Атид"). В нем говорится об отмене двойного страхования для непрофессиональных спортсменов.Речь идет о людях, которые занимаются различными видами спорта, участвуют в соревнованиях, но не рассматривают это как свою основную деятельность и не получают за него денег.Законопроект, предложенный Развозовым, был поддержан и в правительстве, и в Кнессете. В нем говорится, что спортсмен-любитель не обязан приобретать спортивную страховку, достаточно наличия у него обычной страховки здоровья. В настоящий момент, согласно "Закону о спорте", для занятий в клубах и секциях и для участия в соревнованиях необходима специальная страховка, и это правило распространяется как на профессиональных спортсменов, так и на тех, для кого это просто хобби. При этом на практике получается, что эти люди уже застрахованы от работы или в частном порядке, и вынуждены второй раз платить за то же самое.Комментируя результаты голосования, инициатор законопроекта, Константин Развозов, заявил:"Я благодарен министрам и депутатам за поддержку. Провести закон из оппозиции не так просто, но в данном случае важность этой темы была очевидна многим, независимо от политической принадлежности. Речь идет о десятках тысяч граждан, которые в соответствии с «законом о спорте» ежегодно переплачивают за те же страховые услуги, которые у них и так уже есть. В итоге эта сумма достигает десятков миллионов. Поэтому очень важно, чтобы этот закон был принят, двойная страховка была устранена, и спортсмены-любители снизили расходы на занятия спортом".Напомним, летом 2017 года по инициативе Константина Развозова Кнессет уже отменил подобную практику двойного страхования для детей. Раньше родителям приходилось оплачивать спортивную страховку в кружках и секциях, при том, что каждый ученик уже автоматически находился под круглосуточным действием школьной страховки. В результате израильские родители перестали переплачивать сотни миллионов шекелей в год.