28.01 15:37 MIGnews.com

Бейт-Шемеш: уникальный проект по выработке электроэнергии

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На этой неделе муниципалитет Бейт-Шемеш провел совещание по запуску пилотной программы, в рамках которой 60 общественных зданий начнут вырабатывать электроэнергию.Новая программа разместит солнечные батареи на крышах 60 общественных зданий. Это, как ожидается, значительно сократит количество затрат на электричество, а также обеспечат доход от продажи солнечной электроэнергии.На первом этапе реализации проекта были выбраны здания с подходящими крышами и поверхностями, и их руководители были приглашены на встречу с официальными лицами и разработчиками. Счетчики электроэнергии уже размещены на крышах и подключены к системе электроснабжения.Проект будет оплачен Министерством внутренних дел Израиля в рамках специального проекта по оказанию помощи муниципалитетам в получении дохода и будет включать в себя ремонт зданий. Ожидается, что новые панели будут приносить Бейт-Шемешу более миллиона шекелей (289 239 долларов США) в год.Мэр Бейт-Шемеша Ализа Блох сказала: "Я взволнована тем, что Бейт-Шемеш является пионером в таком важном проекте инноваций и образования. В этом проекте мы будем использовать солнце Бейт-Шемеш (буквально "Дом Солнца"), чтобы сократить расходы на электроэнергию, тем самым создавая образовательные инновации и экологически чистую и эффективную энергию, ответственность и инициативу."