Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Бейт-Шемеш: уникальный проект по выработке электроэнергии | Фото:28.01 15:37   MIGnews.com

Бейт-Шемеш: уникальный проект по выработке электроэнергии

На этой неделе муниципалитет Бейт-Шемеш провел совещание по запуску пилотной программы, в рамках которой 60 общественных зданий начнут вырабатывать электроэнергию.

Новая программа разместит солнечные батареи на крышах 60 общественных зданий. Это, как ожидается, значительно сократит количество затрат на электричество, а также обеспечат доход от продажи солнечной электроэнергии.

На первом этапе реализации проекта были выбраны здания с подходящими крышами и поверхностями, и их руководители были приглашены на встречу с официальными лицами и разработчиками. Счетчики электроэнергии уже размещены на крышах и подключены к системе электроснабжения.

Проект будет оплачен Министерством внутренних дел Израиля в рамках специального проекта по оказанию помощи муниципалитетам в получении дохода и будет включать в себя ремонт зданий. Ожидается, что новые панели будут приносить Бейт-Шемешу более миллиона шекелей (289 239 долларов США) в год.

Мэр Бейт-Шемеша Ализа Блох сказала: "Я взволнована тем, что Бейт-Шемеш является пионером в таком важном проекте инноваций и образования. В этом проекте мы будем использовать солнце Бейт-Шемеш (буквально "Дом Солнца"), чтобы сократить расходы на электроэнергию, тем самым создавая образовательные инновации и экологически чистую и эффективную энергию, ответственность и инициативу."


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:59
SIPRI: РФ уступила КНР в рейтинге производителей оружия
16:37
В РФ есть препараты против коронавируса
16:33
В Кремле назвали оскорбительными слова Зеленского об СССР
16:23
ЦАХАЛ задержал ливанца за незаконное пересечение границы
16:16
РФ внесла в черный список депутата из Нидерландов
16:02
Зачем НДИ закон о призыве ешиботников в ЦАХАЛ
15:55
Мальта купила квоты на зеленую энергию
15:34
Гостиницы в Москве взяли под контроль из-за коронавируса
15:16
Беннетт призвал ЦАХАЛ готовиться к немедленной эскалации
15:13
ХАМАС связал рост числа арестов с выборами
14:31
Китайский коронавирус добрался и до Германии
14:30
Нетаниягу летит из Вашингтона в Москву, вернется с Иссахар
14:19
Мандельблитт передал дела Нетаниягу в суд
14:10
Рухани озаботился угрозой "демократии" в Иране
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus