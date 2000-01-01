28.01 12:20 MIGnews.com

Как взять кредит на карту без отказа?

МФО – быстрое и простое получение кредита онлайн

Микрофинансовые организации лояльнее относятся к заемщикам, нежели банки. Они занимаются выдачей небольших краткосрочных кредитов (30-60 дней), поэтому могут закрыть глаза на отсутствие официального трудоустройства, небольшие просрочки по предыдущим займам.

Ярким примером является стремительно набирающая МФО Cashinsky. На сервисе украинские граждане могут взять кредит на карту размером 800-10000 гривен на срок 5-30 дней. На первый займ онлайн процентная ставка всего 0,01%, что позволяет взять средства, решить материальные трудности, вернуть долг практически без переплаты (максимум – 29 грн).

Главное – получить кредит на карту можно за 14 минут. В некоторых МФО на оформление займа онлайн потребуется выделить 20-30 минут, но это все же гораздо быстрее, чем в банке.

Как избежать отказа в выдаче кредита на карту?

Несмотря на лояльное отношение, особенно к новым клиентам, микрофинансовые организации тоже могут отказать. Причиной тому далеко не всегда является плохая кредитная история или её отсутствие.

Если хотите сразу получить микрокредит, тогда придерживайтесь простых правил:



Внимательно вводите данные. Заявки на кредит онлайн проверяет система. Пропуск поля, опечатка или серьезная ошибка, недостоверные данные могут быть восприняты системой как ложные сведения, что приведет к отказу.

Проверяйте банковскую карту. Отказ в выдаче кредита онлайн часто приходит на этапе ввода платежных данных. Ошибкой могут считаться неправильно указанные данные, окончание срока действия и низкий баланс (на карте должно быть минимум 2 гривны).

Проверяйте кредитную историю. Наличие небольших просрочек по предыдущим займам вряд ли станут причиной отказа в выдаче кредита на карту. А вот несколько крупных долгов и/или судебные разбирательства приведут к моментальному отказу.



Помните о промежутке между кредитами онлайн. Если вы недавно закрыли последний долг, и сразу попытаетесь взять новый займ на карту, то система отклонит вашу заявку. Обновление данных и поступление информации на сервер занимает некоторое время.

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