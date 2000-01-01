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Венгрия может получить газ по TurkStream уже через 2 года 28.01 17:41   MIGnews.com

Венгрия может получить газ по TurkStream уже через 2 года

Поставки российского газа в Венгрию по трубопроводу TurkStream ("Турецкий поток") могут начаться в конце 2021 или в начале 2022 года, заявил государственный секретарь по вопросам энергетики Министерства инноваций и технологий Петер Кадерьяк.

Газопровод TurkStream начинается на российском побережье в Анапе, затем проходит более 930 километров по дну Черного моря и выходит на турецком побережье в районе города Кыйикей, обходя Украину.

В октябре прошлого года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Венгрия до конца этого месяца начнет процедуру для заключения контракта на газовые мощности по трубопроводу "Турецкий поток" с 2021 года.

Он добавил, что Венгрия может получать ежегодно 10 млрд кубометров газа через сербскую границу, пишет Budapest Business Journal.

Строительство TurkStream общей мощностью 31,5 млрд кубометров началось в мае 2017 года.

Первая очередь, которую открыли 8 января, будет поставлять 15,75 млрд кубометров российского газа на турецкий рынок, вторая - через Турцию обеспечивать российским газом Болгарию, Сербию и Венгрию.

С 1 января Болгария начала получать российский газ через TurkStream, а не через Украину, как раньше.

До конца мая 2020 года планируется построить 308-километровый участок газопровода от болгарского села Польски-Сеновец к границе Сербии.


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