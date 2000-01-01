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flickr 28.01 10:40   MIGnews.com

Акции Microsoft подскочили до рекордной стоимости

Акции компании Microsoft Corp достигли исторического максимума, а капитализация превысила $500 млрд., согласно результатам пятничных торгов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что стоимость бумаг компании составила $65, 66 за акцию, а это в свою очередь является абсолютным рекордом. Такой рост стоимости бумаг привел к резкому увеличению капитализации Microsoft, которая составила $510,37 млрд.

Таких высот в последний раз компания достигала в далеком 2000 году, ведь тогда капитализация превышала отметку в $500 млрд.

А это, в свою очередь, привело к резкому увеличению капитализации компании — до 510,37 миллиарда долларов. Последний раз капитализация Microsoft превышала психологическую отметку в 500 миллиардов лишь в марте 2000 года.
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