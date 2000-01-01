28.01 10:40 MIGnews.com

Акции Microsoft подскочили до рекордной стоимости

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Акции компании Microsoft Corp достигли исторического максимума, а капитализация превысила $500 млрд., согласно результатам пятничных торгов. Об этом сообщает агентство Reuters.Отмечается, что стоимость бумаг компании составила $65, 66 за акцию, а это в свою очередь является абсолютным рекордом. Такой рост стоимости бумаг привел к резкому увеличению капитализации Microsoft, которая составила $510,37 млрд.Таких высот в последний раз компания достигала в далеком 2000 году, ведь тогда капитализация превышала отметку в $500 млрд.А это, в свою очередь, привело к резкому увеличению капитализации компании — до 510,37 миллиарда долларов. Последний раз капитализация Microsoft превышала психологическую отметку в 500 миллиардов лишь в марте 2000 года.