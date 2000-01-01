Как снять деньги с плохой кредитной историей в Тинькофф
Оформить займ на карту с плохой кредитной историей не составляет проблем, обратившись в Тинькофф Банк. Здесь можно найти различные кредитные программы, предлагаемые на выгодных условиях.
Как оформить кредит с плохой кредитной историей
Сегодня Тинькофф Банк предлагает оформить потребительский кредит и кредитную карту для решения финансовых вопросов. Ставка демократичная. Но точное значение озвучить заранее невозможно, так как все рассчитывается в индивидуальном порядке. Есть несколько причин обратиться в этот банк для получения денег в долг:
• высокий процент одобрения;
• минимальный пакет документов, куда входит только паспорт (при получении большой суммы потребуется залог);
• для подачи заявки не нужно выходить из дома;
• банк работает с БКИ, поэтому, погашая ссуду своевременно, клиент улучшает свою кредитную историю;
• простота погашения задолженности.
Если оформить кредитную карту, то можно еще и пользоваться деньгами банка без процентов в течение определенного периода. Наиболее популярным продуктом считается Tinkoff Platinum. Это одновременно карта рассрочки и кредитка.
Для оформления займа с плохой кредитной историей в Тинькофф Банке необходимо:
• подать заявку в режиме онлайн;
• дождаться решения по ней (рассмотрение происходит в течение нескольких часов);
• согласовать время и место встречи со специалистом компании;
• подписать договор и получить карту с зачисленными на нее деньгами.
Средства становятся доступными на следующий день после подписания договора.
Как и где снять деньги
Вопрос обналичивания стоит достаточно остро, так как у Тинькофф Банка мало собственных банкоматов. Уточнить, где можно снять деньги, клиенты могут у операторов контактного центра. Вот несколько способов обналичивания:
• в банкоматах Тинькофф Банка;
• в банкоматах партнеров;
• путем перевода средств на другую карту для получения наличных через банкомат или оператора.
Но средства находятся на карте, поэтому можно ими пользоваться, рассчитываясь пластиком. В этом случае, если речь идет о кредитке, клиент получает дополнительные преференции, регламентированные программой лояльности. Если же оформлялся обычный потребительский кредит, то бонусы не предусмотрены. Погашение плановых платежей будет производиться ежемесячно, согласно графику. Клиент, который не выходил на просрочку в течение всего срока кредитования, может обладать правом на пересмотр ставки. Тогда излишне уплаченные деньги будут возвращены на счет заемщика.