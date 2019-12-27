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Украина и Росси обнулят взаимные претензии по газу 27.12 18:27   MIGnews.com

Украина и Россия обнулят взаимные претензии по газу

Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что Украина и Российская Федерация договорились об обнулении с 1 января взаимных связанных с "газовым вопросом" претензий, а также о снятии ареста с имущества по решениям по судебным искам о транзите газа.

Новак отметил, что отказ от исков, по которым нет окончательных решений, входит в протокол о газовом сотрудничестве, подписанный между Украиной и Россией 20 декабря уходящего года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор по бронированию мощностей для транспортировки. Что касается урегулирования юридических разногласий, то "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов", - сказал министр.

Также министр подчеркнул, что в 2020 году будут забронированы мощности, необходимые для осуществления транзита 65 миллиардов кубометров газа. Также предполагается транзит по 40 миллиардов кубометров в год за период с 2021 по 2024 год.


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