27.12 16:40 MIGnews.com

Одобрено строительство 6 000 единиц жилья в Рамат-ха-Шарон

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Возглавляемая Далитом Зильбером комиссия планирования и строительства Тель-Авивского округа одобрила план развития рекреационной зоны в городе Рамат-ха-Шарон, включающий строительство 6,1 тысячи единиц жилья и создание парка площадью 0,9 кв. км.Западная часть плана предполагает строительство линии многоэтажных домов – это 2800 единиц жилья площадью 93 кв. м. в среднем. 20% всего жилья будет состоять из небольших квартир, а 220 единиц будут отведены под приюты для социально незащищенных слоев населения. В целом общественное пространство будет включать 60 тыс. кв. м., а 6 тыс. кв. м. будут отведены под торговые площадки.Строительство будет ограничено Неве-Ганом на юге, шоссе №5 на севере, кладбищем Кирьят-Шауль и школой "А-Кфар а-Ярок" на востоке и шоссе Аялон с запада. Архитектура застройки предполагает наличие множество зеленых зон и транспортных решений, в том числе и железнодорожную станцию Южный Глилот.Восточная часть плана включает 3250 единиц жилья аналогичного размера, из них 30% предполагаются как небольшие квартиры, а для незащищенных слоев населения предусмотрены 300 единиц. Под коммерческие площадки будет отведено 7,7 тыс. кв. м, 9,6 тыс. – под офисы и 68 тыс. кв. м. общественного пространства.Кроме того, здесь также будет большой парк площадью 550 тыс. кв. м., в котором 32 тыс. кв. м. будет отведено под спортивно-оздоровительные объекты.На севере он будет граничить с Тель-Авивом, шоссе №4 – на востоке, шоссе №5 – на севере и с кладбищем Кирьят-Шауль на западе.