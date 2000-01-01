27.10 13:43 MIGnews.com

В Израиле резко подорожали лимоны

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Израильские СМИ сообщают о внезапном скачке цен на лимоны. В некоторых торговых сетях цена на лимоны достигла 17 шекелей за килограмм, в сети Тив Там - 18,9. В лавках и на рынке лимоны стоят 10-13 шекелей. Всего несколько недель назад лимоны продавали по 5-7 шекелей за килограмм.Фермеры винят во всем погодные условия. Таль Амит из Кармей Йосеф рассказывает: “В последние недели мая было три последовательных дня жары с сильными восточными ветрами, низкой влажностью и температурой воздуха более 40 градусов. Из-за этого сегодня возникла нехватка лимонов на рынке, а когда на рынке образуется нехватка - цены растут”.По словам фермеров, описанные проблемы распространяются только на лимоны и ожидать существенного повышения цен на другие виды цитрусовых - апельсины, мандарины и грейпфруты не следует.