В Израиле резко подорожали лимоны

Израильские СМИ сообщают о внезапном скачке цен на лимоны. В некоторых торговых сетях цена на лимоны достигла 17 шекелей за килограмм, в сети Тив Там - 18,9. В лавках и на рынке лимоны стоят 10-13 шекелей. Всего несколько недель назад лимоны продавали по 5-7 шекелей за килограмм.
Фермеры винят во всем погодные условия. Таль Амит из Кармей Йосеф рассказывает: “В последние недели мая было три последовательных дня жары с сильными восточными ветрами, низкой влажностью и температурой воздуха более 40 градусов. Из-за этого сегодня возникла нехватка лимонов на рынке, а когда на рынке образуется нехватка - цены растут”.
По словам фермеров, описанные проблемы распространяются только на лимоны и ожидать существенного повышения цен на другие виды цитрусовых - апельсины, мандарины и грейпфруты не следует.