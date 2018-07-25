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Любители Coca-Cola будут платить больше за напиток 28.07 03:15   MIGnews.com

Любители Coca-Cola будут платить больше за напиток

В пятницу, 27 июля, стало известно, что непосредственно из-за пошлин на сталь и алюминий, введенных администрацией Трампа, будет повышаться цена на напитки компании Coca-Cola в Америке.

По словам исполнительного директора американского отделения Джеймса Куинси повышение связано с ростом цен на алюминий, из которого производят банки.

Пошлины приведут к сокращению экономроста и отразятся на компании, пишет CNBC.

Ранее о росте стоимости продукции из-за подорожания металлов заявил американский производитель автомобилей GM.

GM, Ford и Fiat Chrysler были вынуждены снизить свои годовые прогнозы по выручке из-за новых пошлин.


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