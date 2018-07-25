28.07 03:15 MIGnews.com
Любители Coca-Cola будут платить больше за напиток
В пятницу, 27 июля, стало известно, что непосредственно из-за пошлин на сталь и алюминий, введенных администрацией Трампа, будет повышаться цена на напитки компании Coca-Cola в Америке.
По словам исполнительного директора американского отделения Джеймса Куинси повышение связано с ростом цен на алюминий, из которого производят банки.
Пошлины приведут к сокращению экономроста и отразятся на компании, пишет CNBC
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Ранее о росте стоимости продукции из-за подорожания металлов заявил американский производитель автомобилей GM.
GM, Ford и Fiat Chrysler были вынуждены снизить свои годовые прогнозы по выручке из-за новых пошлин.
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