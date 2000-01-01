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Израильские компании увеличили экономику Нью-Йорка 27.06 08:45   MIGnews.com

Израильские компании увеличили экономику Нью-Йорка

Израильские компании, работающие в Нью – Йорке, напрямую внесли 18,6 миллиарда долларов дохода в 2018 году, показало новое исследование независимого Нью-Йоркско-израильского делового альянса.

Экономическая выгода государства от 506 израильских компаний выросла до $33,8 млрд. если учитывать расходы на местные товары и услуги, что составляет примерно 2% от валового внутреннего продукта Нью-Йорка.

Публикация доклада сопровождала прибытие губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в Израиль в четверг в поисках возможностей для израильского бизнеса, которые могут укрепить повестку дня экономического развития государства.

Компании непосредственно нанимают 24 850 жителей Нью-Йорка, и косвенно наняли еще 27 502, основанных на дополнительном спросе на товары и услуги местного производства. Пять израильских "единорогов" -стартапов стоимостью $1 млрд. и выше – называют Нью-Йорк домом сегодня: Compass, Lemonade, Payoneer, Taboola and WeWork.

"В то время как Силиконовая долина может восприниматься как место мечты для стартапов, Нью-Йорк-это место, где израильские стартапы лучше всего подходят для успеха", – сказал основатель и президент New York-Israel Business Alliance Аарон Капловиц в интервью Jerusalem Post.

"Сегодня между Тель-Авивом и Нью-Йорком больше прямых рейсов, чем между всеми другими американскими городами вместе взятыми. Ведение бизнеса с Восточным стандартным временем также позволяет максимально перекрыть рабочий день. Если вы хотите мечтать, может быть, Силиконовая долина подходит для вашей компании. Если вы хотите добиться успеха, Нью-Йорк – то, что вам нужно".


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