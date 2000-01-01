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Греческая Energean Oil передаст часть инфраструктур INGL 27.06 11:02   MIGnews.com

Греки передают часть газовой инфраструктуры Израилю

25 июня греческая компания Energean Oil and Gas объявила о подписании детального соглашения с Israel Natural Gas Lines о передаче части объектов инфраструктуры в прибрежной и береговой зоне, которые будут поставлять газ из израильского Кариша и Танина для Israel Natural Gas Lines. Меморандум о взаимопонимании с INGL был подписан в декабре 2018 года.

Согласно сообщению Energean, INGL выплатит Energean Oil and Gas 369 млн шекелей, что составляет примерно 102 млн долларов. Деньги будут выплачены в соответствии с условиями, указанными в соглашении.

Генеральный директор Energean Oil and Gas Матиос Ригас сказал следующее: “Это говорит о приверженности правительства Израиля данному проекту, а также о долгосрочном развитии газовых ресурсов в прибрежной зоне Израиля.” Он поблагодарил руководство и профессиональную команду INGL за сотрудничество.

Предполагается, что соглашение вступит в силу вскоре после первых поставок газа с месторождения Кариш в І квартале 2021 года. Energean Oil and Gas заверила, что не будет никаких сборов или тарифов за использование инфраструктуры.


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