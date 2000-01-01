27.06 19:15 MIGnews.com

Грузинская валюта обесценивается

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В результате торгов на межбанковской валютной бирже курс национальной валюты Грузии в отношении доллара упал до исторического минимума.Официальный курс составил 2,8333 лари за 1 доллар. Таким образом, за день лари обесценился на 3,88 тетри, пишет «Новости-Грузия».Кроме того, сегодня лари на 4,22 тетри подешевел в отношении евро, курс составил 3,2260 лари за 1 евро.По отношению к лари укрепились также турецкая лира и британский фунт.В последний раз исторический максимум обесценивания лари в отношении доллара был зафиксирован 29 мая 2018 года, когда 1 доллар стоил 2,7876 лари.После двухмесячного обесценения грузинская национальная валюта начала укрепляться – тенденция продолжалась примерно неделю, однако 14 июня лари снова начал падать.