27.06 12:03 MIGnews.com

Банк Leumi сокращает 700 сотрудников

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Как сообщает Globes, банк Leumi объявил о переносе головного офиса из Тель-Авива в Лод. Leumi идет по стопам других крупных израильских банков, которые покидают Тель-Авив и переезжают в места, где арендная плата и цены на недвижимость ниже. Leumi также объявил об очередной рационализации рабочих мест.В совместном заявлении, выпущенном руководством банка Leumi во главе с генеральным директором Ракефетом Руссак-Аминоахом и рабочим комитетом, возглавляемым Мири Рубино, говорится: “В рамках процесса оптимизации Leumi постепенно перенесет головные офисы банка из Тель-Авива и Центрального Израиля на компьютерный кампус в Лоде. В заявлении было сказано, что Leum хочет “сосредоточить все свои офисы под одной крышей”. По оценкам, переезд будет завершен в течение двух лет.Соглашения между руководством и рабочим комитетом банка Leumi предусматривают сокращение 700 рабочих мест к 2020 году. Leumi надеется, что 250 сотрудников уйдут к концу 2019 года в рамках программы досрочного выхода на пенсию. В конце 2018 года в Leumi Group трудилось 9 740 человек, из которых 8 637 работали в банке, поэтому к концу 2020 года запланировано сокращение на 8%.