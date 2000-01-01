Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Банк Апоалим уволит до 1000 сотрудников из-за коронавируса | Фото:27.05 11:48   MIGnews.com

Банк Апоалим уволит до 1000 сотрудников из-за коронавируса

Во вторник, 26 мая, банк Апоалим объявил, что уволит до 1000 сотрудников из-за вспышки коронавируса, сообщает Маарив.

План обойдется в 400-500 миллионов шекелей и включает также увольнение 100 сотрудников, которые были включены в предыдущий список, но не приняли предложение уйти. Дополнительные 400 сотрудников будут уволены в рамках плана по прекращению контрактов. Ожидается, что еще 500 человек будут уволены через два года после этого.

План распространяется на опытных работников, которым исполнилось 55 лет и которые работают в компании более 20 лет. Эти сотрудники смогут выбрать либо досрочную пенсию, либо расширенную компенсацию за увольнение в размере до 250% за каждый год работы, в зависимости от опыта и должности сотрудника в компании.

Ожидается, что план позволит банку сэкономить сотни миллионов шекелей на зарплатах и повысить эффективность. Во время вспышки коронавируса были закрыты 75% отделений.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:54
Снос дома с людьми: исполнители не ждали решения суда  
12:47
В Китае будут использовать приложение для борьбы с COVID-19
12:41
Авария на перекрестке Арара: скончался 40-летний мужчина
12:36
В эфире 13-го канала: "мы снова транслировали фейк-ньюз"
12:21
ЦАХАЛ арестовал семерых палестинцев на Западном берегу
12:20
ВОЗ оценит опасность гидроксихлорохина
12:17
Хизбалла отвергает требование о расширении миссии UNIFIL
11:52
COVID-19: Франция захлебывается от использованных масок
11:32
На сайте Львовской ОГА поздравили с 77-летием дивизии СС
11:21
Известный танцор пропал без вести во время купания в море
11:18
Новый иранский закон - удар по оставшимся в стране евреям
11:15
Экс-глава Чувашии подал в суд на Путина
11:02
12 беременностей и 6 родов после пересадки почки
10:50
В Тель-Авиве прошла массовая демонстрация против БАГАЦа
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  