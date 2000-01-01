27.05 11:48 MIGnews.com

Банк Апоалим уволит до 1000 сотрудников из-за коронавируса

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Во вторник, 26 мая, банк Апоалим объявил, что уволит до 1000 сотрудников из-за вспышки коронавируса, сообщает Маарив.План обойдется в 400-500 миллионов шекелей и включает также увольнение 100 сотрудников, которые были включены в предыдущий список, но не приняли предложение уйти. Дополнительные 400 сотрудников будут уволены в рамках плана по прекращению контрактов. Ожидается, что еще 500 человек будут уволены через два года после этого.План распространяется на опытных работников, которым исполнилось 55 лет и которые работают в компании более 20 лет. Эти сотрудники смогут выбрать либо досрочную пенсию, либо расширенную компенсацию за увольнение в размере до 250% за каждый год работы, в зависимости от опыта и должности сотрудника в компании.Ожидается, что план позволит банку сэкономить сотни миллионов шекелей на зарплатах и повысить эффективность. Во время вспышки коронавируса были закрыты 75% отделений.