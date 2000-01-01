27.05 10:41 MIGnews.com

Шекель укрепляется к доллару несмотря на пандемию

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В среду, 27 мая, шекель укрепляется по отношению к доллару и стабилен по отношению к евро. На межбанковских торгах обменный курс шекеля к доллару снизился на 0,52% до 3,511 и на 0,05% по отношению к евро на уровне 3,848.Банк Израиля сообщил о курсе по итогам межбанковских торгов: шекель/доллар на 0,427% до 3,529/$ по сравнению с предыдущим курсом и установил курс шекель/евро на 0,445% ниже, до 3,846/€.Шекель укрепляется, несмотря на вчерашние новости о том, что экономика Израиля сократился на 7,1% в первом квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса.Банк Израиля прогнозирует рост экономики Израиля на 6,8% в 2021 году по сравнению с 8,7% в апрельском прогнозе.