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Шекель укрепляется к доллару несмотря на пандемию | Фото:27.05 10:41   MIGnews.com

Шекель укрепляется к доллару несмотря на пандемию

В среду, 27 мая, шекель укрепляется по отношению к доллару и стабилен по отношению к евро. На межбанковских торгах обменный курс шекеля к доллару снизился на 0,52% до 3,511 и на 0,05% по отношению к евро на уровне 3,848.

Банк Израиля сообщил о курсе по итогам межбанковских торгов: шекель/доллар на 0,427% до 3,529/$ по сравнению с предыдущим курсом и установил курс шекель/евро на 0,445% ниже, до 3,846/€.

Шекель укрепляется, несмотря на вчерашние новости о том, что экономика Израиля сократился на 7,1% в первом квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Банк Израиля прогнозирует рост экономики Израиля на 6,8% в 2021 году по сравнению с 8,7% в апрельском прогнозе.


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