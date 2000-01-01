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Торговая война имеет ограниченное влияние на финрынки Китая 28.05 05:19   MIGnews.com

Торговая война имеет ограниченное влияние на финрынки Китая

Торговая война с Соединенными Штатами оказала ограниченное влияние на финансовые рынки Китая, и ее последствия будут «еще меньше» в будущем, заявил главный финансовый регулятор Китая в интервью государственному телевидению в понедельник.

Паника на фоне растущей торговой войны не отразилась на фондовых и валютных рынках Китая, сказал в интервью телекомпании CCTV председатель Китайской комиссии по регулированию банковского и страхового сектора (CBIRC) Го Шуцин.

Го, который также является чиновником Коммунистической партии, контролирующим Народный банк Китая (НБК), заявил, что правительство никогда не принимало мер для преднамеренной девальвации валюты.


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