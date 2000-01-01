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Nissan в очередной раз отказывает Renault | Фото:27.04 23:23   MIGnews.com

Nissan в очередной раз отказывает Renault

Renault SA снова предложила слияние с Nissan Motor Co., по словам источника, близкого к компании. Этот шаг может разжечь вражду внутри альянса. Nissan отклонил первое предложение, сделанное в середине апреля, сообщил источник. Правительство Франции, крупнейший акционер Renault, сделало аналогичное предложение в январе после того, как альянс был потрясен арестом президента Карлоса Госна в ноябре, сообщил ранее источник.



Предложение было озвучено на встрече руководителей Nissan, Renault и Mitsubishi Motors Corp. в Париже 12 апреля, согласно источникам. Отказ может поставить под угрозу недавний импульс для улучшения связей между двумя компаниями.

"Что самое важное, это будущее Nissan. Я возьму подход к использованию альянса в будущем", - заявил во вторник президент Nissan Хирото Сайкава.

Renault, крупнейший акционер Nissan, стремится к дальнейшему укреплению партнерства с японской компанией, которая приносит около половины чистой прибыли французского автопроизводителя. Но некоторые руководители Nissan считают баланс партнерства несправедливым, так как Nissan ищет равноправные отношения с Renault, сообщают источники.

Renault владеет 43,4% акций Nissan, а Nissan владеет 15% акций французской фирмы без права голоса. Nissan продал 5,65 миллиона автомобилей по всему миру в прошлом году, в 1,5 раза больше, чем Renault.


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