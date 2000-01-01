27.04 21:55 MIGnews.com

Минфин поможет израильским инвесторам вкладывать в хай-тек

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Министр финансов Моше Кахлон встретился с руководством организации IATI (Israel Advanced Technology Industries), представителями хай-тек компаний и венчурных фондов для обсуждения возможных путей стимулирования инвестиций в сферу высоких технологий Израиля.В ходе первого в своем роде рабочего совещания обсуждались результаты полученного главой Минфина некоторое время назад доклада, посвященного необходимости устранить препоны, мешающие росту местных инвестиций в израильский хай-тек. Высказывались как представители финансовых учреждений, так и представители индустрии высоких технологий.Лидеры организации IATI порекомендовали министру финансов создать совместную рабочую группу, которой предстоит разработать программу устранения преград и стимулирования притока инвестиций.“Я верю в свободную экономику с минимумом вмешательства со стороны государства, - отметил Моше Кахлон. - Но к сожалению, кое-где израильские деньги дискриминируют в сравнении с иностранными. Эта ситуация мешает инвестициям в израильский хай-тек. Перекосы можно и нужно исправить, и мы этим займемся: исправим недостатки, устраним препоны и уменьшим регуляцию”.Генеральный директор организации IATI Карин Меир Рубинштейн, в свою очередь, отметила, что представителям хай-тек индустрии удалось привлечь внимание правительства к очень важной проблеме, и совместная рабочая группа станет очень важным шагом к ее решению.Сопредседатель IATI Эрез Цур подчеркнул, что финансовые организации хотят вкладывать деньги в израильский хай-тек, но нормативные акты и законы ограничивают их возможности. “Больше местного капитала стабилизирует отрасль и поможет ей удерживать лидирующие позиции в мире, - отметил Цур. - Нужно действовать вместе, чтобы сохранить конкурентоспособность израильского хай-тека и разработать программу, которая устроит все заинтересованные стороны. И тогда израильские вкладчики получат большую выгоду от успеха израильской сферы высоких технологий”.