Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Минфин поможет израильским инвесторам вкладывать в хай-тек 27.04 21:55   MIGnews.com

Минфин поможет израильским инвесторам вкладывать в хай-тек

Министр финансов Моше Кахлон встретился с руководством организации IATI (Israel Advanced Technology Industries), представителями хай-тек компаний и венчурных фондов для обсуждения возможных путей стимулирования инвестиций в сферу высоких технологий Израиля.

В ходе первого в своем роде рабочего совещания обсуждались результаты полученного главой Минфина некоторое время назад доклада, посвященного необходимости устранить препоны, мешающие росту местных инвестиций в израильский хай-тек. Высказывались как представители финансовых учреждений, так и представители индустрии высоких технологий.

Лидеры организации IATI порекомендовали министру финансов создать совместную рабочую группу, которой предстоит разработать программу устранения преград и стимулирования притока инвестиций.

“Я верю в свободную экономику с минимумом вмешательства со стороны государства, - отметил Моше Кахлон. - Но к сожалению, кое-где израильские деньги дискриминируют в сравнении с иностранными. Эта ситуация мешает инвестициям в израильский хай-тек. Перекосы можно и нужно исправить, и мы этим займемся: исправим недостатки, устраним препоны и уменьшим регуляцию”.

Генеральный директор организации IATI Карин Меир Рубинштейн, в свою очередь, отметила, что представителям хай-тек индустрии удалось привлечь внимание правительства к очень важной проблеме, и совместная рабочая группа станет очень важным шагом к ее решению.

Сопредседатель IATI Эрез Цур подчеркнул, что финансовые организации хотят вкладывать деньги в израильский хай-тек, но нормативные акты и законы ограничивают их возможности. “Больше местного капитала стабилизирует отрасль и поможет ей удерживать лидирующие позиции в мире, - отметил Цур. - Нужно действовать вместе, чтобы сохранить конкурентоспособность израильского хай-тека и разработать программу, которая устроит все заинтересованные стороны. И тогда израильские вкладчики получат большую выгоду от успеха израильской сферы высоких технологий”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:25
Супруги, прожившие вместе 69 лет, умерли, держась за руки
21:48
Биби созвал совещание касательно помощи пережившим Холокост
21:23
В ООН признали, что Россия адаптировалась к санкциям
21:05
В Париже ограблена квартира премьер-министра
20:59
ЦАХАЛ сбил беспилотник, залетевший из Сирии
20:55
Меркель: британцам не следует питать иллюзий насчет Brexit
20:49
В Берлине неизвестный напал на полицейских
20:31
Йоав Галант: Визит Трампа - недвусмысленный сигнал Путину
20:22
Тайны корейского двора
19:21
Венесуэла выходит из Организации американских государств
19:13
Дамаск:самолеты из Ирана приземлились за пару часов до атаки
18:38
Москва осуждает удар ВВС Израиля в районе аэропорта Дамаска
18:25
Кац: Вытеснение Ирана из Сирии - общий интерес Израиля и США
18:16
Лондон: возле парламента задержан вооруженный ножами мужчина
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus