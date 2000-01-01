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Минфин разрабатывает план повышения пособий для инвалидов | Фото: Thinkstock28.04 05:22   MIGnews.com

Минфин разрабатывает план повышения пособий для инвалидов

Генеральный директор министерства финансов Шай Баабад встретился в четверг, 27 апреля, с главой бюджетного отдела Минфина профессором Яроном Залихой и другими высокопоставленными сотрудниками ведомства для обсуждения рекомендаций по поэтапному увеличению пособий для инвалидов.

По завершении заседания было принято решение, что уже на следующей неделе специалисты министерства финансов приступят к разработке плана по существенному повышению пособий.

Ожидается, что пособия будут повышаться в четыре этапа, общая сумма дополнительных выплат составит 4 миллиарда шекелей, по завершении чего размер пособий составит около 4.000 шекелей в месяц.

Обсуждались также различные пути стимулировать интеграцию инвалидов на рынке труда, что должно привести к повышению уровня жизни людей с ограничениями.

Рекомендации рабочей группы будут представлены министру финансов Моше Кахлону и министру социального обеспечения Хаиму Кацу.
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