28.04 05:22 MIGnews.com

Минфин разрабатывает план повышения пособий для инвалидов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Генеральный директор министерства финансов Шай Баабад встретился в четверг, 27 апреля, с главой бюджетного отдела Минфина профессором Яроном Залихой и другими высокопоставленными сотрудниками ведомства для обсуждения рекомендаций по поэтапному увеличению пособий для инвалидов.По завершении заседания было принято решение, что уже на следующей неделе специалисты министерства финансов приступят к разработке плана по существенному повышению пособий.Ожидается, что пособия будут повышаться в четыре этапа, общая сумма дополнительных выплат составит 4 миллиарда шекелей, по завершении чего размер пособий составит около 4.000 шекелей в месяц.Обсуждались также различные пути стимулировать интеграцию инвалидов на рынке труда, что должно привести к повышению уровня жизни людей с ограничениями.Рекомендации рабочей группы будут представлены министру финансов Моше Кахлону и министру социального обеспечения Хаиму Кацу.