27.04 14:02 MIGnews.com

Тель-Авив заработал на штрафах за парковку 150 миллионов

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Портал walla сообщает, что за 2016 год транспортные инспекторы муниципалитета Тель-Авива выписали 908 тысяч штрафов за нарушения правил парковки. Количество выписанных штрафов за год увеличилось на 100 тысяч.Еще 34 тысячи штрафов были выписаны за другие нарушения - курение в ресторанах и общественных местах, открытие бизнесов в шабат, выгул собак без поводков и т.п.Доходы Тель-Авива от штрафов за парковку увеличились на 20 миллионов шекелей и достигли 151 миллиона шекелей.