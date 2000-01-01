Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Тель-Авив заработал на штрафах за парковку 150 миллионов | Фото: Thinkstock27.04 14:02   MIGnews.com

Тель-Авив заработал на штрафах за парковку 150 миллионов

Портал walla сообщает, что за 2016 год транспортные инспекторы муниципалитета Тель-Авива выписали 908 тысяч штрафов за нарушения правил парковки. Количество выписанных штрафов за год увеличилось на 100 тысяч.

Еще 34 тысячи штрафов были выписаны за другие нарушения - курение в ресторанах и общественных местах, открытие бизнесов в шабат, выгул собак без поводков и т.п.

Доходы Тель-Авива от штрафов за парковку увеличились на 20 миллионов шекелей и достигли 151 миллиона шекелей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:20
Премьер-министр Сербии созвал экстренное заседание
14:57
Во Франции прогремел взрыв и вспыхнул пожар в Макдоналдсе
14:55
Меркель посоветовала британцам не обольщаться насчет Brexit
14:21
ИГ и "Аль-Каида" хотят объединиться
13:58
Ирак: Боевикам ISIS отрезали пути бегства к границе с Сирией
13:35
Адвокат, передававший письма заключенных ХАМАСу сел на 7 лет
13:24
Меркель "сожалеет" о решении Нетаниягу отменить встречу
13:00
Сирия: ответ на атаку Израиля не заставит себя долго ждать
12:49
Китай "поддерживает" готовность США к переговорам о КНДР
12:05
Сирия подтвердила израильский удар по аэропорту Дамаска
12:03
Во Франции исламист открыл стрельбу по полицейским
11:54
Солдат ЦАХАЛа обстреляли у границы с сектором Газа
11:48
В Турции отстранили более 9000 сотрудников полиции
11:42
Учитель танцев подозревается в изнасилованиях учениц
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus