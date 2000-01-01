27.04 16:21 MIGnews.com

Израиль: Торговым сетям запретят умничать

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Министерство экономики опубликовало проект закона, обязывающего торговые сети внести изменения в политику проведения распродаж таким образом, что они будут ограничены во времени и потребителям будет представлена полная информация относительно размера скидок на цену каждого наименования.Согласно отчету Организации защиты потребителей, в Израиле уже давно установилась практика введения в заблуждение потребителя при рекламе так называемых «мероприятий» или распродаж, причем практически во всех областях: от продуктов питания до электротоваров и мебели. Продавцы делают все, чтобы привлечь покупателя, хотя далеко не всегда речь идет действительно о более привлекательной цене.Зачастую цена в рамках «мероприятия» является производной несуществующей или же заранее раздутой цены, что позволяет предложить значительные скидки. К примеру, к духам, которые в конце концов продаются менее чем за 300 шекелей, торговые сети приклеивали «оригинальный» ценник в 600 шекелей. Часто покупателю предлагается цепочка скидок. К примеру, многие полагают, что скидка в 20% и еще в 40% и еще в 10% дает в результате скидку в 70% и товар, стоимость которого до мероприятия составляет 100 шекелей, после скидок продается за 30 шекелей. На самом деле конечная цена товара 38 шекелей, но большинство потребителей не в состоянии быстро вычислить о какой же цене идет речь.Исследование Организации защиты потребителей сравнило ситуацию в Израиле с таковой в других странах. В США, Канаде, Австралии и Великобритании, к примеру, существуют четкие законы, накладывающие ограничение на проведение распродаж. Закон четко устанавливает, когда можно выйти с распродажей, на какой промежуток времени и с какой цены делается скидка. Министерство экономики согласилось ввести похожие ограничения и в Израиле, отведя на проведение «мероприятия» не более 45 дней.