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28.04 08:20   MIGnews.com

Рынок жилья теряет обороты

Ипотеки выдано меньше, но процент перестал расти

Рынок жилья теряет обороты, сокращается количество сделок, сокращаются объемы ипотечных ссуд. Как утверждают в банках, основной причиной уменьшения количества выданной ипотеки является падение активности инвесторов (по следам роста налогов) с одной стороны, и тех, кто может рассчитывать на покупку квартиры в рамках проектов «Цена для новосела», с другой.

Стоит обратить внимание на процент по ипотечным ссудам, который — после роста в течение последних двух лет — в апреле остался на прежнем уровне. Согласно данным Банка Израиля, средний процент по ипотечным ссудам с привязкой к индексу потребительских цен, полученным до 18 апреля, составил 3,88% по сравнению с 3,93% месяцем ранее. Процент по наиболее популярным у покупателей недвижимости ссудам — сроком на 15-20 лет — вырос с 4,19% до 4,25%, процент по ссудам сроком на 20-25 лет вырос с 4,23% до 4,34%. Процент по ипотечным ссуда на более короткие сроки несколько снизился.

Что касается «шекелевых» ссуд (без привязки), то процент по ним не претерпел существенных изменений в апреле. Средний процент составил 3,32% по сравнению с 3,36% месяцем ранее. Процент по ссудам на 15-20 лет снизился с 4,69% в марте до 4,67% в апреле. В ссудах сроком на 20-25 лет процент не изменился и остался на уровне 5%.

Банк Израиля не планирует повышение учетной ставки, но это не означает, что процент по ипотечным ссудам останется на прежнем уровне. За последние 1,5 года ипотека подорожала более чем на 1.5% при том, что учетная ставка по-прежнему находится на уровне 0,1%. Среди причин роста процента по ипотеке можно перечислить слабую конкуренцию между банками (на фоне роста цен и рисков на рынке жилья), и динамику на финансовых рынках, а именно изменения доходности облигаций, что влияет на стоимость мобилизации капитала банками.
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